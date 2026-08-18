МИД Катара сообщил о скором соглашении Ирана и Омана

Катар анонсировал соглашение Ирана и Омана для возобновления переговоров

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари выразил надежду на скорое разрешение ситуации, передает ТАСС.

«Мы ожидаем достижения соглашения между братским Оманом и Ираном по проливу, что позволит нам вернуться к формату переговоров», – сказал дипломат.

Сейчас главные усилия сторон направлены на снижение уровня напряженности. Представитель министерства отметил необходимость возвращения к выполнению условий меморандума о взаимопонимании. По его словам, прописанная в документе дорожная карта пока игнорируется.

Аль-Ансари подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации станет прекращение огня и открытие Ормузского пролива. Подобные шаги обеспечат свободу судоходства и позволят участникам процесса вновь сесть за стол переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана отказались снимать блокировку Ормузского пролива до выполнения Соединенными Штатами условий июньского меморандума.

Накануне иранский МИД обвинил Вашингтон и Тель-Авив в срыве подписания соглашения о безопасности судоходства с Оманом.Р

анее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на возвращение прежних объемов транспортировки углеводородов из Персидского залива.