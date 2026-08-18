Немецкая экономика за год лишилась почти 200 тыс. компаний

В Германии за прошлый год закрылись около 190 тыс. компаний

Tекст: Мария Иванова

Масштабная волна ликвидации бизнеса накрыла немецкую экономику, передает РИА «Новости».

В 2025 году свою деятельность прекратили порядка 190 тыс. организаций, что на 10% превышает показатели предшествующего года. Основной удар пришелся на сферу общественного питания, автомобилестроение, а также врачебные практики.

«Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тыс. компаний – примерно на 10% больше, чем годом ранее», – говорится в совместном исследовании. Примечательно, что лишь каждое восьмое предприятие объявило о банкротстве.

Исследователь ZEW Сандра Готтшалк отметила, что нестабильные условия, дефицит специалистов и высокие затраты на энергию бьют по всем секторам. Кроме того, серьезное влияние оказывает демографический фактор. Владельцы жизнеспособных бизнесов уходят на пенсию и вынуждены закрывать дело из-за отсутствия преемников.

Страна уже три года находится в состоянии экономической стагнации. Текущий спад во многом обусловлен высокими ценами на энергоносители, которые взлетели после прекращения поставок российского газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за 20 лет.

В июле старейший немецкий производитель элементов питания Varta инициировал процедуру несостоятельности.

Цены на газ для немецких потребителей с 2020 года выросли в пять раз.