Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инновационная методика основана на селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза.

«Клиницисты университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета впервые в мире предложили новую стратегию лечения пациентов с болезнью Альцгеймера – селективную плазмосорбцию внеклеточной ДНК», – сообщили там.

Этот метод экстракорпоральной терапии связывает ДНК-содержащие структуры из плазмы крови и принципиально отличается от процедур плазмафереза.

Терапевтический курс включал три процедуры с перерывом в два-три дня. Во время одного сеанса обрабатывалось 200% объема циркулирующей плазмы.

Спустя три месяца после лечения медики зафиксировали положительные результаты: нейропсихологическое обследование показало улучшение вербальной памяти, скорости обработки информации и внимания, а также позитивные изменения когнитивных функций.

В прошлом году специалисты Сеченовского университета представили нейросетевой алгоритм для выявления этой болезни.

В мае 2026 года в Москве стартовали клинические испытания нового отечественного препарата от деменции.

В июле представители ФМБА анонсировали скорую регистрацию новейших комплексов для диагностики Альцгеймера.