Суд в Москве ликвидировал фонд иноагентов Варламова и Каца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инстанция удовлетворила соответствующий иск властей, передает РИА «Новости».

Представители сторон на заседание не явились.

Министерство юстиции провело плановую проверку организации в 2025 году. Ведомство выявило несоответствие деятельности фонда уставным целям и нарушения российского законодательства. Учредители не исправили указанные недочеты.

Организация работала с 2012 года. Оба ее основателя ранее признаны иностранными агентами, заочно арестованы и объявлены в розыск. Максим Кац* приговорен к девяти годам колонии, а Илья Варламов* получил восемь лет лишения свободы заочно.

Напомним, в 2025 году Варламова заочно осудили за распространение фейков об армии. В феврале 2026 года Мосгорсуд оставил данный обвинительный приговор в силе.

Осенью прошлого года Максима Каца* объявили в международный розыск по линии Интерпола.