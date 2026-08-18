Красноярских фермеров отправили под суд из-за массовой гибели пчел

Tекст: Алексей Дегтярёв

Массовая гибель насекомых в Большемуртинско-Сухобузимском округе произошла в июле, пояснили, передает РИА «Новости».

По данным регионального Народного фронта, погибло более 20 млн особей. Всего в краевую прокуратуру поступило 22 заявления от пострадавших пчеловодов.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли пробы почвы и растений для выяснения причин инцидента. Служба ветеринарного надзора при этом исключила наличие у погибших насекомых инфекционных или инвазионных заболеваний.

«Проверили три хозяйства: СПК «Юбилейный» и два фермерских хозяйства (ИП Титов Е. М. и ИП Ващенко А.Н.), которые в период гибели обрабатывали местные поля пестицидами и агрохимикатами. Проверка показала, что правила безопасной обработки полей соблюдали не всегда. Аграрии превышали допустимые дозировки препаратов, из-за чего создавалась опасная концентрация токсичных веществ», – пояснили в прокуратуре.

Помимо превышения дозировки, фермеры распыляли химикаты днем в период активного сбора нектара. По итогам проверки кооперативу и двум хозяйствам внесены представления об устранении нарушений, а также возбуждены административные дела за неправильное обращение с пестицидами.

Ранее прокуратура инициировала проверку из-за массовой гибели пчел.

Специалисты Россельхознадзора проводили исследование почвы на наличие опасных пестицидов.