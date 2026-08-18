Минтранс сообщил о планах запустить новые рейсы на Мальдивы

Tекст: Ольга Иванова

Отечественное транспортное ведомство рассматривает возможность запуска новых рейсов российских авиаперевозчиков, передает РИА «Новости». Соответствующие переговоры прошли при участии замминистра транспорта России Дмитрия Зверева и министра туризма Мальдивской Республики Мохамеда Амина.

«Центральной темой обсуждения стало расширение полетных программ российских авиакомпаний. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале осуществляется ПАО «Аэрофлот». Заинтересованность в выполнении рейсов на Мальдивы также проявляют другие российские авиакомпании», – подчеркнули по итогам встречи.

Стороны также обратили внимание на устойчивое увеличение числа пассажиров между государствами. Кроме того, участники переговоров затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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