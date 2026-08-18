В Швеции вслед за Данией впервые за 12 лет обнаружили «адских гусениц»

В Швеции впервые за 12 лет обнаружили ядовитого походного шелкопряда

Tекст: Мария Иванова

Опасное насекомое вернулось в Швецию впервые за последние 12 лет, передает радиостанция Sveriges Radio.

Месяцем ранее власти соседней Дании уже просили граждан сообщать о встречах с этой «адской гусеницей». Каждая особь обладает примерно 60 тыс. жгучих волосков, содержащих природный токсин, отмечает ТАСС.

Контакт с ядом приводит к сильному зуду, кожной сыпи, раздражению слизистых оболочек и горла, а также к тяжелым проявлениям аллергии. «Гусеницы живут весной, потом, превратившись в бабочек, куда-то улетают. Перелетное время – примерно два месяца с середины июля», – рассказал доцент лесной экологии Лундского университета Ларс Петтерссон.

Ученый добавил, что сами бабочки совершенно безвредны, в отличие от гусениц. В Дании дубовый шелкопряд впервые появился в январе прошлого года. Считается, что личинки завезли вместе с деревьями из Германии при строительстве линии легкорельсового транспорта. Тогда токсин вызвал массовые жалобы местных жителей на сыпь и зуд, что привело к протестам перед зданием мэрии из-за недостаточных мер безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде европейских стран началось активное распространение ядовитых гусениц походных дубовых шелкопрядов.

Токсичные насекомые стремительно захватили новые районы столицы Германии.