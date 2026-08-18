Суд в Сирии приговорил двоюродного брата Асада к казни

Суд в Сирии приговорил двоюродного брата Башара Асада к смертной казни

Tекст: Мария Иванова

Инстанция в Дамаске вынесла суровый вердикт Васиму Асаду за преступления против человечности, передает РИА «Новости».

Мужчину признали виновным в организации тяжких военных преступлений.

«Суд признал обвиняемого Васима Асада виновным в умышленном убийстве нескольких человек, а также в преступлениях, связанных с пытками, квалифицированных как преступления против человечности и военные преступления. Суд постановил приговорить обвиняемого Васима Асада к смертной казни», – заявил судья Фахр ад-Дин аль-Арьян.

Власти также приняли решение конфисковать все движимое и недвижимое имущество осужденного. Эти активы будут переданы в государственную казну Сирии.

Судебный процесс проходил в рамках дел переходного правосудия. Правоохранительные органы задержали родственника политика на сирийско-ливанской границе в июне 2025 года.

11 августа аналогичный заочный приговор получили сам бывший сирийский лидер и его младший брат Махер.

Летом прошлого года сотрудники сирийской разведки задержали его двоюродного брата Васима Асада недалеко от ливанской границы. Осенью того же года сирийский суд заочно выдал ордер на арест бывшего главы государства.