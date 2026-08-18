Герой России Головин: «Единая Россия» поддерживает патриотические движения

Предложения по развитию масштабных общественных проектов поступят в народную программу партии, заявил Головин.

«Мы слышим запросы общества – люди хотят сохранять и развивать традиции патриотических проектов, которые объединяют поколения. Предложения о поддержке акций «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», а также иные федеральные и региональные патриотические проекты обязательно войдут в направления Народной программы», – сказал он.

Он подчеркнул важность сохранения и расширения подобных инициатив для привлечения молодежи и всех граждан страны. По его словам, формирование правильных ориентиров и сплоченности общества является критически важной задачей для достижения общей победы.

Головин выразил уверенность, что уважение к подвигам предков закладывает основу национального самосознания. Особое значение имеет сохранение памяти о защитниках Отечества всех исторических эпох, заключил Герой России.