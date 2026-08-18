Посол Боцан-Харченко объяснил визит Зеленского в Сербию шантажом Евросоюза

Tекст: Ольга Иванова

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что визит Владимира Зеленского в Сербию произошел из-за давления Евросоюза на президента Александра Вучича, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, эти действия предпринимаются исключительно под нажимом Брюсселя.

«Этот визит – результат давления и даже шантажа со стороны ЕС, как и ряд других шагов и акций со стороны президента Сербии Вучича и руководства Сербии, которые предпринимаются исключительно под давлением ЕС», – сказал посол.

Боцан-Харченко подчеркнул, что бесцеремонный нажим ведущих стран Европы на Белград будет только нарастать, поскольку Сербия является кандидатом в члены Евросоюза. Во время встречи Вучич и Зеленский не обсуждали военное сотрудничество. Тем временем в Белграде прошла акция протеста против этого визита с участием около 50 человек с российскими флагами.

Посол также отметил, что антиправительственные протесты в Сербии, продолжающиеся несколько лет, спонсируются странами Запада. Европейские структуры недовольны твердой позицией Вучича по вопросам отношений с Россией и статуса Косово. Дипломат предупредил о риске запуска сценария «цветной революции» после выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в сохранении прежнего политического курса страны после визита Владимира Зеленского.

Сербский лидер опроверг факт обсуждения вопросов военного сотрудничества с Киевом.

Недовольные приездом украинского гостя активисты устроили протестную акцию в центре Белграда.