Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что визит Владимира Зеленского в Сербию произошел из-за давления Евросоюза на президента Александра Вучича, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, эти действия предпринимаются исключительно под нажимом Брюсселя.
«Этот визит – результат давления и даже шантажа со стороны ЕС, как и ряд других шагов и акций со стороны президента Сербии Вучича и руководства Сербии, которые предпринимаются исключительно под давлением ЕС», – сказал посол.
Боцан-Харченко подчеркнул, что бесцеремонный нажим ведущих стран Европы на Белград будет только нарастать, поскольку Сербия является кандидатом в члены Евросоюза. Во время встречи Вучич и Зеленский не обсуждали военное сотрудничество. Тем временем в Белграде прошла акция протеста против этого визита с участием около 50 человек с российскими флагами.
Посол также отметил, что антиправительственные протесты в Сербии, продолжающиеся несколько лет, спонсируются странами Запада. Европейские структуры недовольны твердой позицией Вучича по вопросам отношений с Россией и статуса Косово. Дипломат предупредил о риске запуска сценария «цветной революции» после выборов.
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