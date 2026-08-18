Гендиректор New New Shipping Line анонсировал первый рейс в Мурманск

Tекст: Мария Иванова

О предстоящем событии сообщил генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь, передает РИА «Новости».

Выступая на форуме «Ростки» в Казани, руководитель предприятия отметил важность развития северных маршрутов. «В этом году мы четвертый год подряд активно осваиваем Арктику. Например, 20 августа мы впервые заходим в Мурманск и уже четвертый год следуем в Архангельск», – заявил спикер.

По словам топ-менеджера, организация наращивает инвестиции в развитие профильной портовой инфраструктуры. Кэ Цзинь добавил, что в октябре на воду спустят шесть новых контейнеровозов ледового класса вместимостью 4,8 тыс. TEU.

Руководитель компании подчеркнул растущий интерес китайского бизнеса к сотрудничеству с Россией в арктическом регионе. За последние четыре года количество партнеров из КНР на маршрутах Северного морского пути значительно увеличилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа из китайского порта Нинбо отправился первый регулярный рейс через Северный морской путь.

Россия и Китай планируют удвоить объем грузоперевозок по этому маршруту к 2030 году.

Глобальные перевозчики активно осваивают арктическую трассу для сокращения издержек.