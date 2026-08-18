FT: Британия испугалась потери доступа к американским нейросетям

FT: Британия обеспокоена потенциальным отсутствием доступа к ИИ-технологиям США

Tекст: Мария Иванова

Британское правительство обеспокоено возможной потерей доступа к новейшим моделям искусственного интеллекта после временной блокировки продуктов компании Anthropic со стороны США, сообщает издание Financial Times.

В Лондоне опасаются, что страна может оказаться отрезанной от передовых технологий, доступных другим государствам, отмечает РИА «Новости».

«Хотя компания Anthropic возобновила глобальный запуск модели после временной отмены, этот инцидент усилил опасения в Уайтхолле по поводу того, что в будущем британцы могут лишиться доступа к передовой модели, доступной в других странах», – говорится в публикации.

Кабинет министров поручил профильному ведомству проанализировать экономические последствия возможного запрета на использование продуктов от Anthropic и OpenAI. Специалисты должны оценить масштаб ущерба для бизнеса и риски в сфере кибербезопасности. Исследование планируют завершить в течение нескольких недель.

В июне американская администрация временно закрыла иностранцам доступ к новейшим нейросетям Mythos 5 и Fable 5. Впоследствии ограничения были сняты министерством торговли США, однако инцидент вызвал серьезную тревогу у британских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами из-за угрозы национальной безопасности.

Вскоре после этого нейросеть Mythos от компании Anthropic за несколько часов взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

В середине июля Вашингтон сформировал специальный координационный центр для прямого контроля доступа частного бизнеса к новым ИИ-моделям.