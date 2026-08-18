  • Новость часаРоссийские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дмитрий Донской снова помогает России победить
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов
    18 августа 2026, 11:51 • Новости дня

    FT: Британия испугалась потери доступа к американским нейросетям

    FT: Британия обеспокоена потенциальным отсутствием доступа к ИИ-технологиям США

    Tекст: Мария Иванова

    После временных запретов Вашингтона власти Соединенного Королевства всерьез опасаются технологической изоляции и потери доступа к передовым разработкам компаний Anthropic и OpenAI.

    Британское правительство обеспокоено возможной потерей доступа к новейшим моделям искусственного интеллекта после временной блокировки продуктов компании Anthropic со стороны США, сообщает издание Financial Times.

    В Лондоне опасаются, что страна может оказаться отрезанной от передовых технологий, доступных другим государствам, отмечает РИА «Новости».

    «Хотя компания Anthropic возобновила глобальный запуск модели после временной отмены, этот инцидент усилил опасения в Уайтхолле по поводу того, что в будущем британцы могут лишиться доступа к передовой модели, доступной в других странах», – говорится в публикации.

    Кабинет министров поручил профильному ведомству проанализировать экономические последствия возможного запрета на использование продуктов от Anthropic и OpenAI. Специалисты должны оценить масштаб ущерба для бизнеса и риски в сфере кибербезопасности. Исследование планируют завершить в течение нескольких недель.

    В июне американская администрация временно закрыла иностранцам доступ к новейшим нейросетям Mythos 5 и Fable 5. Впоследствии ограничения были сняты министерством торговли США, однако инцидент вызвал серьезную тревогу у британских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами из-за угрозы национальной безопасности.

    Вскоре после этого нейросеть Mythos от компании Anthropic за несколько часов взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

    В середине июля Вашингтон сформировал специальный координационный центр для прямого контроля доступа частного бизнеса к новым ИИ-моделям.

    17 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 200 британских исполнителей, в том числе Брайан Ино и Massive Attack, призвали главу правительства Энди Бернема отказаться от освоения новых месторождений в Северном море из-за угрозы колоссальных углеродных выбросов.

    Авторами открытого письма к Энди Бернему стали более 200 британских исполнителей, передает РИА «Новости».

    «Более 200 музыкантов, включая группу Massive Attack и музыканта Брайана Ино, обратились в письме к Энди Бернему с призывом отказаться от планов по дальнейшему бурению нефтяных и газовых скважин в Северном море», – пишет Guardian.

    Активисты отмечают, что разработка участков Jackdaw и Rosebank не укрепит энергетическую безопасность Британии. Добытое сырье преимущественно пойдет на экспорт.

    При этом выбросы от месторождения Rosebank превысят 250 млн тонн углекислого газа, что составляет 70% годового объема загрязнений страны.

    Выдача новых лицензий на освоение нефтегазовых участков в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году шотландский суд признал недействительными разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw.

    Комментарии (3)
    16 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина

    Tекст: Катерина Туманова

    После продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием ушла из жизни Эрика Чхартишвили, прожившая в браке с литератором-иноагентом Борисом Чхартишвили (Акуниным) 40 лет.

    О смерти супруги Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Лондоне сообщили «Вести» со ссылкой на журнал ZIMA.

    В последние месяцы женщина боролась с серьезным заболеванием и перенесла агрессивный курс химиотерапии.

    Пара прожила в браке 40 лет, их свадьба состоялась в 1986 году. На протяжении всей совместной жизни Эрика Чхартишвили выступала литературным агентом мужа, а также занималась редактурой и корректурой его произведений. С 2014 года супруги проживали в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Чхартишвили заочно приговорили к 15 годам строгого режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого писателя заочно осудили на 14 лет по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава британского правительства Энди Бернем подтвердил неизменность курса на стопроцентную помощь украинской стороне, несмотря на жесткие заявления российских дипломатов.

    Премьер Британии Энди Бернем заявил о намерении Лондона и дальше оказывать поддержку Киеву, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало после того, как посольство России предупредило о последствиях применения британских беспилотников для атак вглубь российской территории.

    «Британия делает то, о чем давно заявляла, а именно – на 100% поддерживает Украину… Мы не такие друзья, которые появляются только в хорошую погоду. Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится», – подчеркнул политик в интервью телеканалу Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

    Накануне визита Владимира Зеленского Энди Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

    В Кремле зафиксировали слова нового премьер-министра о безоговорочной военной помощи украинской стороне.

    Комментарии (2)
    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    ВМС Британии зафиксировали атаку на торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговое судно подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, погиб один человек, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Сотрудник службы безопасности сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. Удар привел к повреждению машинного отделения и гибели члена экипажа», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    Береговая охрана Омана оказывает необходимую помощь выжившим морякам. Специалисты приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

    Морякам, находящимся в данном регионе, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и докладывать о любой подозрительной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе.

    В начале августа шедший под флагом Либерии сухогруз Minoan Pioneer загорелся после удара неизвестного снаряда. Месяцем ранее моряки с атакованного коммерческого танкера покинули борт на спасательной шлюпке.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение технологий ИИ и роботизация важны на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости». Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в экономике страны на ближайшие годы.

    Глава государства подчеркнул острую необходимость активного внедрения передовых технологий. «Задача: выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем заседании Совета по науке и образованию президент России призвал отечественный бизнес стать заказчиком прорывных решений в сфере искусственного интеллекта.

    Весной глава государства поручил профильной комиссии рассмотреть программы ускоренного внедрения новых технологий в ключевые отрасли экономики.

    В начале года российский лидер назвал повышение производительности труда с помощью автоматических систем приоритетной задачей для преодоления кадрового дефицита.

    Комментарии (10)
    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Робот-официант в ресторане Анкары потребовал выходной и повышения зарплаты

    Tекст: Мария Иванова

    Необычный сотрудник турецкого заведения привлек внимание посетителей шуточными запросами о новых условиях труда и карьерном росте.

    Работающий в одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико стал настоящей достопримечательностью после того, как начал просить у работодателя еженедельный выходной и увеличение зарплаты, передает РИА «Новости».

    Запрограммированные шуточные требования о повышении стали неотъемлемой частью его общения с клиентами и персоналом.

    «Его присутствие не создает для ресторана серьезных сложностей, а, напротив, делает атмосферу заведения позитивной... Фико еще и стал требовать увеличения зарплаты, еженедельный выходной и повышения», – рассказал владелец заведения Сунгур Делигезоглу.

    Хозяин ресторана отметил, что механический помощник быстро завоевал симпатии гостей. При этом Делигезоглу признался, что поведение Фико порой заставляет и других сотрудников задумываться о повышении собственных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция американского города Дублин отказалась от использования робота-патрульного из-за его неэффективности.

    В мае первый в России робот-автозаправщик начал работу на станции в Екатеринбурге.

    Росстандарт подготовил новые государственные стандарты для сервисных роботов-доставщиков.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Бурный рост сферы ИИ привел к изменению мирового рынка роскоши

    Financial Times: ИИ-миллионеры радикально изменили мировой рынок роскоши

    Tекст: Мария Иванова

    Разбогатевшие благодаря искусственному интеллекту предприниматели отказываются от классических атрибутов статусности в пользу практичности и эксклюзивности, формируя новые тренды потребления, отмечает Financial Times.

    Бурное развитие компаний в области искусственного интеллекта породило новую волну миллионеров и миллиардеров, чьи привычки кардинально трансформируют мировой рынок роскоши, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, бизнес вынужден адаптироваться под запросы новой технологической элиты.

    «Появление сверхбогатых людей в сфере ИИ открыло совершенно новую волну спроса для компаний, предоставляющих доступ к частным самолетам, яхтам и суперкарам», – рассказал изданию консультант по элитным путешествиям Пол Чарльз. В бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей снизил средний возраст клиентов на 10 лет. Новые заказчики бронируют рейсы через мессенджеры, платят криптовалютой и предпочитают здоровое питание вместо шампанского. По словам основателя EnterJet Чарльза Робинсона, они ценят эффективность и конфиденциальность, а не стремятся произвести впечатление.

    На автомобильном рынке ИИ-миллионеры готовы менять машины каждые полгода ради новых моделей, отдавая предпочтение эксклюзивным вариантам, таким как кроссовер Lamborghini Urus с индивидуальным дизайном. В яхтенной индустрии также заметны перемены: покупатели выбирают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода, требуя установки систем спутникового интернета и профессионального спортивного оборудования.

    о информации швейцарского банка UBS, за последний год число миллиардеров в мире увеличилось на 13%, достигнув 3302 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество сверхбогатых людей в мире значительно увеличилось.

    Ведущие технологические компании повысили планы инвестиций в искусственный интеллект до 725 млрд долларов.

    Аналитики сравнили текущий бум вокруг этих технологий с пузырем доткомов.


    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Стала известна причина утечки телефонов британских министров в интернет

    Politico: Номера британских министров попали в интернет после обмана Бернема

    Tекст: Вера Басилая

    Личные контактные данные членов британского правительства оказались опубликованы в интернете из-за неосторожного общения главы кабинета министров Энди Бернема с телефонными мошенниками, сообщает Politico.

    Британский премьер стал жертвой злоумышленника, выдававшего себя за руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этого инцидента журналисты обнаружили в сети личные номера трех членов кабинета министров, включая главу Минобороны Уэса Стритинга. В настоящее время информация о контакте Стритинга удалена, а чиновники работают над сокрытием остальных данных, передает Politico.

    Представитель правительства заверил, что существуют надежные процедуры для обеспечения безопасности конфиденциальной информации. При этом научный сотрудник аналитического центра RUSI Прерана Джоши предупредила об угрозе. «В любом гражданском пространстве, если ваш номер раскрыт, множество злонамеренных или оппортунистических киберпреступников могут завладеть им», – заявила эксперт.

    Бывший министр обороны Бен Уоллес отметил, что подобные инциденты демонстрируют постоянный поиск уязвимостей со стороны противников Британии. По его мнению, всегда существует риск получения компромата враждебными субъектами, а с развитием технологий искусственного интеллекта такие случаи будут происходить чаще.

    Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем случайно вступил в переписку с фейковым представителем Белого дома.

    Вскоре после этого личные номера телефонов Уэса Стритинга и двух других британских министров оказались в свободном доступе.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 23:03 • Новости дня
    В КНР разработали алгоритм ИИ для предсказания депрессии

    В КНР научили ИИ предсказывать депрессию

    Tекст: Катерина Туманова

    Китайские исследователи из Шэньчжэньского университета разработали алгоритм прогнозирования риска депрессии за четыре года: модель анализирует реакцию подростков на выражения лиц окружающих, позволяя выявить склонность к депрессии задолго до появления симптомов.

    Специалисты Шэньчжэньского университета обучили новую нейросеть на данных европейских клинических исследований, пишет Science Advances. В ходе долговременных экспериментов подростки проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) и сдавали анализы в возрасте 16, 19 и 23 лет.

    Искусственный интеллект оценивал реакцию мозга испытуемых на фотографии людей с разными эмоциями. Оказалось, что алгоритм способен с высокой точностью определить предрасположенность девятнадцатилетнего пациента к развитию заболевания в будущем, пишет South China Morning Post (SCMP).

    «Эти результаты предполагают возможный механизм, связывающий генетическую уязвимость с измененным восприятием эмоций и будущей депрессией, и предлагают прогностический вычислительный маркер с потенциалом для раннего выявления и профилактики», – написал доцент Шэньчжэньского университета Лу Хань.

    Авторы работы добавили, что недостаточная эмоциональная обработка является отличительной чертой недуга. Склонные к депрессии люди часто испытывают серьезные трудности с распознаванием чужих чувств и склонны предполагать худшее в окружающих.

    Опыты показали, что те, кто не мог различать разные выражения лиц и склонен  был воспринимать выражение лица как враждебные, значительно чаще испытывали симптомы депрессии и тревоги во взрослом возрасте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психотерапевт рассказала о причинах и симптомах развития летней депрессии. Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение.


    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае впервые представили летающий спасательный круг с ИИ

    Китайская полиция разработала летающий спасательный круг с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    В китайском городе Ханчжоу прошли успешные испытания инновационного спасательного устройства, оснащенного искусственным интеллектом и системой автоматической навигации для помощи утопающим.

    Китайские специалисты впервые продемонстрировали летающий спасательный круг с искусственным интеллектом во время учений на востоке страны, передает РИА «Новости».

    Устройство разработано сотрудниками городской полиции Ханчжоу провинции Чжэцзян.

    «Летающий спасательный круг прошел тестирования в недавних спасательных учениях на воде в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян», – говорится в сообщении канала CGTN.

    Инновационный аппарат оборудован системой автоматической навигации. Это позволяет ему самостоятельно находить тонущего человека и подлетать к нему. Приближаясь к пострадавшему, устройство выключает двигатели и опускается на поверхность воды. Человек может схватиться за круг и дождаться прибытия спасательных служб. После того как пострадавший оказывается в безопасности, аппарат автоматически возвращается на базу по воздуху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайские специалисты разработали беспилотный летательный аппарат с искусственным интеллектом.

    Месяцем ранее военные России и КНР отработали применение безэкипажных катеров на совместных морских учениях.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон решил досрочно возвести новую дамбу от наводнений

    FT: Британия построит новую плотину через Темзу на 20 лет раньше

    Tекст: Мария Иванова

    Участившиеся экстремальные погодные явления вынуждают британские власти ускорить замену защитного барьера столицы из-за его ускоренной деградации от постоянных нагрузок.

    Лондону потребуется возвести новую защитную дамбу вместо существующего «Барьера Темзы» с опережением графика на два десятилетия, передает газета Financial Times.

    Причиной такого решения стали климатические изменения и участившиеся экстремальные погодные условия, отмечает РИА «Новости».

    «Плотину, возможно, придется заменить в период с 2050 по 2060 год, поскольку из-за участившихся экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, ворота дамбы используются чаще, чем предполагалось», – отмечает издание.

    Анонимные чиновники пояснили, что интенсивная эксплуатация привела к быстрому износу сооружения и помешала ремонту. С момента постройки в 1983 году ворота закрывались более 220 раз, включая 50 раз в период с 2013 по 2014 год. Ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 50 раз ежегодно.

    Изначально планировалось использовать единственный защитный барьер до 2070 года. До его появления британская столица регулярно страдала от затоплений при разливах реки, а в городе действовала специальная система оповещений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее из-за непогоды затопило подъезды к двум терминалам лондонского аэропорта Хитроу.

    В начале августа британская столица пережила первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

    Британские ученые предупредили об угрозе затопления 8 млн объектов недвижимости в Англии к 2050 году.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Тайвань решил выплатить всем гражданам дивиденды от искусственного интеллекта

    Taipei Times: Тайвань выплатит жителям по 314 долларов в виде ИИ-дивидендов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Тайваня намерены в 2027 году предоставить каждому жителю острова финансовую выплату в размере около 314 долларов благодаря успехам местной технологической отрасли.

    Тайвань в 2027 году выплатит каждому жителю острова по 10 тыс. новых тайваньских долларов (около 314 долларов), передает РИА «Новости». Глава администрации острова Лай Циндэ назвал эти средства «дивидендами от ИИ».

    «Администрация острова заложит в бюджет следующего года 235,7 млрд новых тайваньских долларов (около 7,4 млрд долларов) для выплаты по 10 тыс. новых тайваньских долларов каждому жителю в следующем году», – говорится в сообщении газеты Taipei Times.

    Экономика Тайваня активно растет благодаря полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслям. Увеличение мирового спроса на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы стимулирует рост заказов, экспорта и инвестиций. В июле тайваньский производитель полупроводников TSMC увеличил чистую выручку на 44,7% в годовом выражении, достигнув 467,58 млрд тайваньских долларов (14,5 млрд долларов США).

    Тайвань является одним из крупнейших мировых производителей полупроводников, применяемых в различных сферах – от смартфонов до военной техники. Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» – обязательным условием для государств, желающих поддерживать дипломатические отношения с КНР. Официальные связи между центральным правительством и провинцией прервались в 1949 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Nvidia анонсировала строительство первого суперкомпьютера с искусственным интеллектом на Тайване.

    Ранее власти США потребовали от тайваньской корпорации TSMC прекратить поставки передовых чипов китайским клиентам.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios: Женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта

    Axios: В 2025 году женщины получили лишь 26% новых должностей в сфере ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Бурное развитие индустрии искусственного интеллекта усилило гендерный разрыв на рынке труда, оставив за женщинами лишь четверть новых рабочих мест в этом высокооплачиваемом секторе, пишут СМИ.

    В прошлом году на долю специалистов мужского пола пришлось 74% найма в профильном секторе, пишет Axios.

    При этом в других отраслях американского рынка труда сохраняется паритет, где показатели распределены поровну. Аналитики изучили профили пользователей и вакансии на платформе LinkedIn.

    Наибольший дисбаланс наблюдается на высокооплачиваемых позициях. На должность технического специалиста со средней зарплатой 223 тыс. долларов в 2025 году приняли 82% мужчин. В то же время низкооплачиваемую работу разметчиков данных с доходом 51 тыс. долларов поровну делят оба пола.

    Развитие новых технологий только увеличивает давний разрыв в технологической отрасли. «Женщины могут быть включены в экономику ИИ, но не на тех ролях, которые с наибольшей вероятностью будут способствовать долгосрочной экономической мобильности, лидерству и праву принятия решений», – заявила руководитель отдела партнерства в сфере глобальной государственной политики LinkedIn Сара Штайнберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследование Lean In выявило гендерный разрыв в признании навыков работы с искусственным интеллектом.

    Участницы лондонской конференции «Женщины и будущее науки» обратили внимание на доминирование мужчин среди создателей новых нейросетей

    Международная организация труда ООН отметила высокую уязвимость традиционных женских профессий перед автоматизацией административных задач.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 10:05 • Новости дня
    Бернем тайно переписывался с фейковым главой аппарата Белого дома

    Tекст: Вера Басилая

    Глава британского правительства Энди Бернем случайно вступил в диалог с неизвестным, который выдал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщает издание Politico.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем общался с человеком, выдававшим себя за одного из ближайших советников Дональда Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Британское посольство в Вашингтоне выразило серьезную обеспокоенность произошедшим и обсудило инцидент с американским правительством. При этом содержание переписки и время отправки сообщений остаются неизвестными, эта информация держится в строжайшем секрете.

    В канцелярии премьера и в Белом доме отказались давать официальные комментарии по поводу этой неловкой ситуации.

    Ранее уход главы британского правительства Энди Бернема на отдых вызвал волну критики и насмешек среди пользователей социальных сетей.

    Президент США назвал  Бернема крайне либеральным политиком.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Личные телефоны трех британских министров утекли в Сеть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контактные данные главы британского оборонного ведомства Уэса Стритинга и двух его коллег оказались опубликованы в интернете для всеобщего обозрения.

    Номера телефонов высокопоставленных британских чиновников оказались в свободном доступе, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Среди скомпрометированных контактов числится номер министра обороны Британии Уэса Стритинга, контактные данные министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.

    Все три политика предпочли воздержаться от комментариев по поводу инцидента.

    В июле новый премьер-министр Британии Энди Бернэм назначил Уэса Стритинга министром обороны, а Алекса Норриса – министром юстиции.

    До этого Стритинг покинул пост главы Минздрава из-за недоверия к бывшему премьеру Киру Стармеру.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»
    Уволенную замглавы офиса Зеленского Мудрую задержали на Украине
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии
    Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами
    Пьяная украинка покусала польских полицейских
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины