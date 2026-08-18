В НАО стартовал экологический форум «Арктика. Лед тронулся»

Tекст: Вера Басилая

Пятый Всероссийский молодежный форум «Арктика. Лед тронулся» впервые проходит в Ненецком автономном округе, объединив более 500 участников из 62 регионов.

Приветствие собравшимся направил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил значимость работы активистов.

«Ваша встреча собрала в Нарьян-Маре, столице Ненецкого автономного округа, молодых активистов, которые стремятся внести свой вклад в обеспечение баланса между экономической деятельностью и сохранением окружающей среды», – подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что участники оказывают действенную поддержку государству и бизнесу в бережном освоении арктических территорий.

Главной темой юбилейного мероприятия стало развитие Арктики. Участники работают по 11 направлениям, включая экологию, образование, медицину и бизнес, чтобы подготовить предложения по развитию региона.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что драйвером развития станет столетие образования НАО в 2029 году.

В рамках форума запланированы экскурсии на ключевые объекты региона, а также масштабная экологическая акция по очистке береговой линии реки Печоры. По итогам мероприятия активные участники получат «Билет в Арктику», который дает возможность присоединиться к экспедициям проекта «Чистая Арктика».

В прошлом году форум «Арктика. Лед тронулся» прошел в Югре.

Президент России Владимир Путин призвал сделать жизнь на Крайнем Севере по-настоящему комфортной и привлекательной.