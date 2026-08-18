Власти сообщили о росте несырьевого экспорта России

Правительство зафиксировало рост несырьевого экспорта России на 6,7% за полгода

Tекст: Мария Иванова

Объем поставок российских товаров за рубеж продолжает расти, передает РИА «Новости».

По предварительным оценкам правительства, позитивная динамика зафиксирована по итогам работы обрабатывающих отраслей промышленности. Эти данные были представлены после профильного совещания под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия наблюдается рост несырьевого неэнергетического экспорта (+6,7%), в том числе промышленной продукции – на 5,25% в номинальных ценах», – говорится в официальном сообщении кабинета министров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент Владимир Путин сообщил о росте объема неэнергетического экспорта на 9% по итогам прошлого года.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об увеличении зарубежных поставок продукции российского машиностроения на 28%.

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина озвучила планы достижения объема несырьевого экспорта в 12 трлн рублей к 2030 году.