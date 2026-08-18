ЦАХАЛ ликвидировал участвовавшего в атаке командира «Исламского джихада»

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля сообщила об успешной операции, передает РИА «Новости».

«В воскресенье силы ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Тарека Анвара Хамиса Раи, командира роты в подразделении снабжения организации «Исламский джихад»», – заявили в пресс-службе. Военные подчеркнули, что перед атакой приняли необходимые меры для защиты мирного населения.

Соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа было достигнуто девятого октября 2025 года. Договор закрепили на саммите в Шарм-эль-Шейхе при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. Документ предполагал обмен заложников на палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и поэтапный вывод израильских войск.

Сейчас реализация мирных договоренностей остается незавершенной из-за серьезных разногласий сторон в очередности шагов. Израиль требует полного разоружения ХАМАС до вывода своих подразделений. Палестинское движение настаивает на немедленном прекращении ударов и выполнении гуманитарных обязательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня израильские военные ликвидировали в секторе Газа командира движения «Исламский джихад» Талала Джабера Абд аль-Аала.

В мае представители палестинского движения ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.

В марте Армия обороны Израиля устранила в Хан-Юнисе командира военной разведки Мухаммада Абу Шалеха.