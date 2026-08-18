Россиянина в Египте задержали после слов женщины о домогательствах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поводом для ареста российского туриста в Египте стало заявление египтянки о том, что мужчина упал на нее, это указано в протоколе задержания, сказал собеседник РИА «Новости».

Инцидент произошел в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе.

Женщина сообщила, что россиянин упал на нее в состоянии алкогольного опьянения.

В посольстве России в Египте подтвердили, что россиянина обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе.

Сотрудники консульского отдела внимательно следят за развитием ситуации и поддерживают связь с египетскими ведомствами и семьей задержанного.

Дипломаты надеются, что по завершении судебного разбирательства с туриста снимут все обвинения, и он сможет вернуться на родину. Во вторник суд должен избрать ему меру пресечения.

Напомним, полиция Египта задержала российского путешественника в Шарм-эш-Шейхе за несоблюдение местных религиозных предписаний.

Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с россиянином.