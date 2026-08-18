Король Норвегии попал в больницу из-за заболевания крови

Короля Норвегии Харальда госпитализировали с гемолитической анемией

Tекст: Мария Иванова

89-летний глава государства поступил в клинику в понедельник днем, передает Associated Press.

«В последние недели король лечился кортизоном от заболевания крови – гемолитической анемии», – говорится в заявлении королевского дворца.

Представители монарха уточнили, что терапия привела к скоплению жидкости, поэтому потребовалась госпитализация. Отмечается, что Харальд находится на больничном уже две недели, а обязанности регента временно исполняет его сын, наследный принц Хокон.

За последние годы правитель, занимающий престол с 1991 года, несколько раз проходил стационарное лечение. В феврале его госпитализировали с кожной инфекцией во время отпуска на Канарских островах. Два года назад королю установили кардиостимулятор после ухудшения самочувствия в Малайзии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году король Норвегии Харальд V попал в больницу из-за тяжелой инфекции во время отдыха в Малайзии.

В июне пасынок норвежского кронпринца Мариус Борг Хёйби получил четыре года тюрьмы по обвинениям в изнасиловании. Немногим ранее кронпринцесса Норвегии Метте-Марит публично извинилась за дружбу с американским финансистом Джеффри Эпштейном.