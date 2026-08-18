Axios: Женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта

Axios: В 2025 году женщины получили лишь 26% новых должностей в сфере ИИ

Tекст: Мария Иванова

В прошлом году на долю специалистов мужского пола пришлось 74% найма в профильном секторе, пишет Axios.

При этом в других отраслях американского рынка труда сохраняется паритет, где показатели распределены поровну. Аналитики изучили профили пользователей и вакансии на платформе LinkedIn.

Наибольший дисбаланс наблюдается на высокооплачиваемых позициях. На должность технического специалиста со средней зарплатой 223 тыс. долларов в 2025 году приняли 82% мужчин. В то же время низкооплачиваемую работу разметчиков данных с доходом 51 тыс. долларов поровну делят оба пола.

Развитие новых технологий только увеличивает давний разрыв в технологической отрасли. «Женщины могут быть включены в экономику ИИ, но не на тех ролях, которые с наибольшей вероятностью будут способствовать долгосрочной экономической мобильности, лидерству и праву принятия решений», – заявила руководитель отдела партнерства в сфере глобальной государственной политики LinkedIn Сара Штайнберг.

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