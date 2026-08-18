Египет опроверг обвинения Politico в адрес Росатома

Власти Египта опровергли публикацию Politico о нарушениях Росатома на АЭС

Tекст: Мария Иванова

Управление по атомным электростанциям Египта категорически отвергло информацию издания Politico о нарушениях при строительстве АЭС «Эль-Дабаа», передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что материал искажает реальное положение дел на объекте.

«Управление по атомным электростанциям Египта (NPPA) ознакомилось с материалом, опубликованным изданием Politico в отношении проекта сооружения АЭС «Эль-Дабаа», а также с содержащимися в нем утверждениями и общими сомнениями относительно соблюдения норм безопасности в ходе реализации проекта. В этой связи управление считает необходимым разъяснить, что опубликованный материал представляет неточную и несбалансированную картину», – говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что проект искусственно втянули в политические игры.

Египетская сторона заверила, что строительство идет с соблюдением высочайших международных стандартов безопасности. Выявление отдельных технических замечаний в процессе возведения столь сложных объектов является нормальной практикой, отметили эксперты. Все работы выполняются только после получения необходимых разрешений от национального регулирующего органа.

Процедуры безопасности на ядерных объектах базируются на комплексной системе оценки рисков и непрерывном надзоре, а не на субъективных мнениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне издание Politico сообщило о претензиях египетских властей к Росатому из-за предполагаемых дефектов на АЭС «Эль-Дабаа».

Вице-премьер России Алексей Оверчук ранее назвал строительство этой станции созданием совершенно новой отрасли в африканской стране.