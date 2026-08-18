Семья Тиммы потребовала аннулировать брачный договор с Седоковой

Родственники покойного Тиммы потребовали 31 млн рублей от певицы Седоковой

Tекст: Мария Иванова

Представители родителей и первой супруги покойного баскетболиста Яниса Тиммы просят взыскать с певицы Анны Седоковой более 31 млн рублей в рамках иска о разделе имущества, передает ТАСС. Судебное заседание проходит в Останкинском суде Москвы.

«Заявляем об изменении исковых требований, в которых просим признать недействительным брачный договор в Майями между Тиммой и Седоковой. Просим выделить супружескую долю и взыскать по 10 млн 666 тыс. рублей [в отношении каждого из трех истцов]», – заявил представитель истцов в ходе заседания.

Соответствующие документы уже приобщены к материалам дела. Истцами по делу выступают родители баскетболиста, а также его первая жена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд принял иск наследников баскетболиста к певице о разделе совместно нажитого имущества.В

июле родственники спортсмена запланировали подать на артистку в суд из-за обвинений в домашнем насилии.

Годом ранее Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство покойного мужа в последний возможный день.