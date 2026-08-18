Еврокомиссия резко снизила прогнозы урожая из-за засухи

Еврокомиссия ухудшила прогнозы урожая в ЕС из-за засухи и энергокризиса

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия значительно ухудшила прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур в ЕС на фоне засухи и энергокризиса, передает РИА «Новости».

Аграрии столкнулись с ростом цен на энергию и удобрения. Ситуацию осложняет неэффективная политика в сельскохозяйственной отрасли.

«В некоторых частях Западной и Центральной Европы сохраняющийся дефицит воды усугубил кризис, вызвав масштабный ущерб сельскохозяйственным культурам», – говорится в материалах Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Ожидания по яровым культурам, особенно кукурузе и подсолнечнику, снижены на 6-7%. Прогнозы по озимым пересмотрены на 1-4%.

Жара и недостаток осадков в июне и июле истощили запасы влаги в почве. Особую тревогу вызывает ситуация в Бельгии, Люксембурге, Германии, Австрии, Словакии и Чехии. Преждевременное созревание культур потребовало ранней уборки, что ставит под угрозу качество зерна.

В июле страны ЕС одобрили выделение 540 млн евро помощи фермерам, пострадавшим от роста производственных расходов. Доступность удобрений упала до уровня энергокризиса 2022 года. Производство азотных удобрений в ЕС зависит от природного газа, цены на которые в апреле 2026 года были на 71% выше уровня 2024 года.

Рост затрат аграриев отразится на потребителях. Еврокомиссия прогнозирует дальнейшее повышение цен на продовольствие и ускорение инфляции в ЕС в 2026 году до 3,1%. Осенью эти прогнозы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

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