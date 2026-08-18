Росавиация выдала объединенный сертификат на самолеты Ту-204 и Ту-214

Tекст: Ольга Иванова

Росавиация переоформила документацию на пассажирские самолеты Ту-204 и Ту-214, выдав разработчику единый сертификат типа, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что новый документ заменил четыре ранее действовавших сертификата на все версии этих машин.

«Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214. Теперь это объединенный сертификат типа, который соединил сразу четыре предыдущих сертификата типа на указанные воздушные суда всех модификаций», – сообщили в пресс-службе агентства.

Единый сертификат позволит оптимизировать расходы на эксплуатацию лайнеров и улучшить подготовку летных экипажей и наземного персонала. Обновление документации также упростит техническое обслуживание самолетов благодаря унификации запчастей, инструментов и процедур ремонта для всех моделей семейства.

В ведомстве добавили, что нововведение позволит компании «Туполев» внедрять идентичные материалы и конструктивные элементы сразу на всех модификациях Ту-204 и Ту-214. Напомним, Ту-214 – российский среднемагистральный самолет, разработанный в конце 1980-х годов и оснащенный двигателями ПС-90А. В декабре прошлого года лайнер получил сертификат на использование модернизированного отечественного оборудования вместо импортного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года обновленный лайнер Ту-214 получил свидетельство об одобрении главного изменения конструкции.

В начале этого лета глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха объявил о старте передачи этих самолетов заказчикам.

В августе воздушное судно в специальной ливрее Третьяковской галереи совершило демонстрационный полет в Казани.