Лукашенко: Белоруссии нужно стрелковое оружие как основа армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во вторник белорусский лидер посетил производственное подразделение предприятия «Кидма тек», специализирующегося на выпуске высокотехнологичной военной и гражданской продукции, передает БелТА.

«Мы сделали это сами. Без этого нет никакой войны, никакой обороны, для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие. Поэтому это очень важно. Это основа любой армии», – подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что на поле боя судьбу решают солдаты, которые не смогут выполнять задачи без стрелкового оружия.

Ранее Лукашенко пояснял, что размещение в республике ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия значительно повысило безопасность страны.

Ранее президент Белоруссии анонсировал строительство собственных заводов для выпуска артиллерийских боеприпасов.

Глава государства также подчеркивал необходимость развития производства автоматов и пулеметов.