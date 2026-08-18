Принцесса Евгения назвала новорожденную дочь в честь королевы Елизаветы II

Племянница короля Карла III принцесса Евгения дала дочери имя Елизаветы II

Tекст: Мария Иванова

Племянница британского монарха Карла III сообщила о рождении ребенка, передает РИА «Новости». Дочь бывшего принца Эндрю решила увековечить память своей знаменитой родственницы.

«Мы рады поделиться фотографиями Аделаиды Элизабет Аннины Бруксбенк. Она названа в честь трех людей, которых мы любим и которыми мы восхищаемся, включая ее прабабушку, которой мы очень дорожим», – написала королевская особа в социальных сетях.

Молодая мать также подчеркнула особый смысл выбранного имени. По ее словам, оно тесно связано с историей Британии и Португалии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году галерею принцессы Евгении заподозрили в нарушении антироссийских санкций.

В центре Лондона к столетию со дня рождения Елизаветы II решили установить памятник.