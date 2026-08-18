Глава Росрыболовства назвал отечественную рыбу камнем преткновения для ЕС

Глава Росрыболовства Шестаков назвал российскую рыбу камнем преткновения для ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Шестаков назвал российскую рыбу камнем преткновения для Евросоюза, передает ТАСС.

По его словам, европейские страны сильно зависят от поставок минтая и трески из России.

«Во-первых, они хотели ввести в санкционный пакет минтай и треску, которую сами потребляют и очень много используют на внутреннем рынке», – заявил Шестаков. Он отметил, что отечественная продукция давно интегрирована в европейскую переработку.

Глава ведомства добавил, что Нидерланды входят в пятерку крупнейших импортеров рыбной продукции. Кроме того, в Польше и Германии работает множество заводов, производящих рыбные палочки именно из российского сырья. По мнению Шестакова, на итоговое решение ЕС повлиял целый ряд факторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила отказ от ограничений на поставки российской рыбы.

Германия выступила против запрета из-за зависимости своей промышленности от отечественного минтая.

При этом в мае объем закупок морепродуктов европейскими странами снизился до двухлетнего минимума.