Робокофейня в Пекине установила мировой рекорд по скорости

Первая круглосуточная робокофейня в Пекине установила рекорд Книги Гиннесса

Tекст: Мария Иванова

Заведение 7Fresh Coffee, работающее на основе интеллектуальных технологий без участия человека, официально открылось 16 августа, передает РИА «Новости».

В первый же день работы кофейня установила рекорд для Книги Гиннесса по скорости выдачи напитков.

«Весь процесс работы нашей кофейни полностью автоматизирован и осуществляется без персонала, мы используем машины для автоматического приготовления соответствующих напитков, а роботы без участия человека доставляют готовые напитки на места выдачи и взаимодействуют с посетителями», – рассказал представитель заведения Се Чэнчжи.

По его словам, в будущем роботизированные сервисы станут нормой в индустрии напитков. Роботы-бариста обладают рядом преимуществ: они могут работать круглосуточно без перерывов и обеспечивают стабильное качество продукции благодаря цифровому контролю.

Сфера робототехники активно развивается в Китае. С 22 по 26 августа в Пекине пройдут вторые Всемирные игры гуманоидных роботов, в которых примут участие более 2 тыс. машин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Unitree показала робота-рекордсмена по прыжкам и бегу.

Весной в Пекине гуманоид «Молния» выиграл специальный полумарафон с результатом 48 минут.

Ранее в стране открылись десятки круглосуточных аптек с роботами-фармацевтами Galbot G1.