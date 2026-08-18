Минтранс: Осенью станет проще вернуть билеты на электрички

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные требования к пассажирским перевозкам на поездах и самолетах, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Билеты на электрички можно будет вернуть онлайн, обращаться в кассу теперь не обязательно... Об изменениях условий поездки в поездах дальнего следования пассажира обязаны будут уведомить», – пояснили в министерстве.

Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями здоровья. Места для них теперь будут предоставляться в первую очередь пассажирам на креслах-колясках. Кроме того, ведомство закрепило новые требования к обслуживанию инвалидов в аэропортах и самолетах.

Нововведения касаются не только физических удобств, но и комплексного сопровождения на всех этапах поездки. Подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте граждане смогут дистанционно через мессенджер Max.

В министерстве добавили, что это значительно упростит проверку документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс обновил правила оказания услуг на железной дороге.

Ведомство разрешило пассажирам пригородных поездов оформлять возврат билетов онлайн.

Новые стандарты обслуживания маломобильных граждан обязали аэропорты оборудовать специальные площадки для собак-проводников.