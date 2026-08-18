Глава Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Tекст: Ольга Иванова

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает РИА «Новости».

Эта церемония является обязательной частью протокола для всех зарубежных лидеров, прибывающих в Россию с официальными и государственными визитами.

В дальнейшем политик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Ожидается подписание ряда совместных документов.

Текущий визит стал вторым для Мин Аун Хлайна с момента его назначения на пост президента в апреле 2026 года. Ранее лидеры двух стран встречались в середине июня на саммите Россия – АСЕАН, который проходил в Казани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы.

В сентябре прошлого года российский лидер провел встречу с Мин Аун Хлайном.

Ранее политик заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.