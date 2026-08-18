Полиция начала проверку после гибели экс-музыканта «Цветов» в ДТП с питбайком

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Материалы проверки в настоящий момент находятся в ОМВД России по Петушинскому району. Все причины и обстоятельства устанавливаются», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший клавишник группы «Цветы» погиб в ДТП с подростком на питбайке.

Пожилой артист скончался внутри автомобиля скорой медицинской помощи.