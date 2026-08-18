ЦИК исключил «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

Центральная избирательная комиссия утвердила изменения в избирательный бюллетень, удалив из списка партию «Яблоко» на фоне отмены регистрации ее кандидатов., передает РИА «Новости». Соответствующее постановление было принято на заседании Центризбиркома во вторник.

Накануне Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Государственную думу. Апелляционные жалобы сторон были отклонены. Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отмечал, что в случае исключения партии вся информация о ней будет удалена, при этом общая нумерация в бюллетене сохранится.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены президентом Владимиром Путиным на 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня – с 18 по 20 сентября.

Накануне Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу партии на отмену регистрации.

10 августа Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму из-за зарубежного финансирования.

Ранее суд установил факт получения политической организацией около 3 млн рублей от зарубежных контрагентов.