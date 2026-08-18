Обломки беспилотников повредили дома во Владимирской области

Tекст: Ольга Иванова

Во Владимирской области обломки сбитых беспилотников нанесли незначительный ущерб нескольким жилым строениям. Инциденты произошли в Киржачском округе, о чем сообщил глава региона Александр Авдеев в «Макс».

«На территории Киржачского округа силами ПВО уничтожено несколько БПЛА. При падении обломков незначительные повреждения получили жилые дома. Жертв нет», – написал губернатор в своем канале на платформе «Макс».

Помимо этого, аналогичная ситуация зафиксирована в дачном поселке Александровского округа. Там в результате падения фрагментов БПЛА пострадали еще несколько домов и автомобилей. Губернатор уточнил, что возгораний не произошло, пострадавших и жертв среди населения нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Гусь-Хрустальном из-за падения беспилотника эвакуировали жителей трех многоквартирных домов.

В мае над одним из районов Владимира средства противовоздушной обороны отразили атаку дрона.

В ноябре прошлого года беспилотники атаковали объект критической энергетической инфраструктуры в пригороде областного центра.