Объединение радикальной оппозиции Грузии распалось

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Представители политических организаций, входивших в альянс, сделают соответствующее заявление о прекращении работы в этом формате в ближайшее время, сообщила компания PosTV.

В последние недели между саакашвилевским «Единым национальным движением» и остальными входившими в альянс партиями был заметен раскол по вопросу стратегии действий.

Кроме того, оппозиционеры обвиняли друг друга в падении рейтинга, сотрудничестве с властями и так далее.

В первое время существования альянса аккредитованные в Грузии западные дипломаты регулярно контактировали с ним, хотя представители правящей «Грузинской мечты» и эксперты называли объединение «мертворождённым».