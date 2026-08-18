Госавтоинспекция назвала опасные для вождения лекарства

Госавтоинспекция: Антидепрессанты могут сказаться на управлении машиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Некоторые лекарственные препараты могут влиять на способность безопасно управлять транспортным средством: антидепрессанты, антигистаминные препараты, транквилизаторы, снотворные и седативные препараты, сильнодействующие обезболивающие средства, некоторые противосудорожные препараты, препараты от кашля и простуды», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Медикаменты способны ухудшать внимание, скорость реакции, координацию движений и зрительное восприятие водителя. Это также может сказаться на способности оперативно принимать решения в сложной дорожной ситуации.

В связи с этим перед поездкой необходимо убедиться, что препарат не оказывает такого воздействия.

Для снижения рисков автоинспекторы рекомендуют внимательно изучать инструкции к лекарствам и строго соблюдать дозировку, назначенную врачом.

При появлении головокружения, сонливости или общего ухудшения самочувствия садиться за руль категорически не следует. В случае сомнений лучше проконсультироваться с медицинским специалистом или фармацевтом.

Осенью прошлого года в Госдуме предложили составить список запрещенных для водителей лекарств. Позже Верховный суд России подтвердил статус административного правонарушения за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов.

В 2024 году Минздрав опроверг слухи о лишении прав за прием популярных седативных препаратов.