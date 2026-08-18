Tекст: Ольга Иванова

Обещание руководителя европейской дипломатии Каи Каллас разработать новый объемный пакет антироссийских санкций демонстрирует истеричную реакцию на крушение западных планов, передает РИА «Новости».

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что попытки ослабить российское государство потерпели неудачу.

«Истерика Каллас понятна. Она повышает ставки, так как их планы по ослаблению России рухнули», – заявил Константинов. Политик добавил, что руководитель европейской дипломатии теряет поддержку даже среди наиболее радикально настроенных представителей Европейского союза.

Ранее европейские источники сообщили о подготовке масштабных ограничений, которые могут затронуть до тысячи физических и юридических лиц. Российские власти неоднократно подчеркивали, что санкционное давление не достигает заявленных целей, а президент Владимир Путин указывал на серьезный ущерб, который эти меры наносят мировой и прежде всего европейской экономике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас признала провал планов мгновенного сокрушения российской экономики.

Дипломат анонсировала подготовку рекордного по масштабам списка антироссийских ограничений.

Послы стран Европейского союза не утвердили двадцать первый пакет санкций против России.