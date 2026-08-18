Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве из-за грозы

Tекст: Мария Иванова

«Предстоящей ночью в отдельных районах столицы и области ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», – передает слова собеседника ТАСС.

Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с 21.00 среды до 6.00 четверга.

Кроме того, в Коломенском городском округе Подмосковья аналогичный уровень опасности сохранится до полуночи 20 августа. Это связано с высокой пожарной опасностью, которая достигает четвертого класса.

Синоптики уточнили, что днем в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди, а температура поднимется до 26 градусов тепла. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами гроза, воздух прогреется до 17-18 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Гидрометцентр сообщал о желтом уровне опасности в Московском регионе из-за сильных порывов ветра.