Организаторы концертов Уэста: Йе не знает о кавере на «Седую ночь»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Знаменитый исполнитель вряд ли споет трек Silver Night («Седая ночь»), поскольку не знает о его существовании, сообщила гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева РИА «Новости».

«Он о нем даже не слышал», – заявила она.

Представитель компании добавила, что информация о возможном визите супруги музыканта Бьянки Цензори появится позже.

Сам артист даст два концерта в Петербурге 10 и 11 октября. Все VIP-ложи на первое выступление стоимостью 160 тыс. рублей раскупили менее чем за сутки. Аналогичные места на 11 октября закончились за шесть часов. Билеты на трибуны стоят от 17 до 50 тыс. рублей, а проход на танцпол обойдется в 30 тыс. рублей.

Весной ролик, где рэпер якобы поет «Седую ночь», стал вирусным и возглавил мировой чарт Shazam. На YouTube сгенерированный нейросетью кавер собрал около 29 млн просмотров.

Напомним, Уэст решил выступить в Петербурге в середине октября.

Поклонники музыканта за пару часов раскупили самые дешевые билеты на эти концерты.

Телефонные мошенники начали предлагать россиянам фальшивые проходки на выступления артиста.