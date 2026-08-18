Россия поставила второй за всю историю объем зерновых в Китай

Экспорт российского зерна в Китай вырос на 47% в стоимостном выражении

Tекст: Мария Иванова

Российские поставщики нарастили экспорт зерна в Китай на 31% в натуральном выражении, передает РИА «Новости».Р

уководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на полях форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» отметил, что это второй за всю историю наблюдений результат.

«За семь месяцев 2026 года Россия экспортировала в Китай 895 тыс. тонн зерновых на сумму 227 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 31% в натуральном выражении и на 47% в стоимостном», – сказал он.

По словам Ильюшина, максимальный показатель за аналогичный период фиксировался два года назад. Тогда поставки превысили 1 млн тонн и достигли 248 млн долларов. Лидерами по стоимости стали ячмень, кукуруза и гречиха.

Главным драйвером роста оказался экспорт пшеницы, поставки которой в стоимостном выражении увеличились в 24 раза, превысив 10 млн долларов. Также значительно выросли поставки ячменя, овса и кукурузы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Россия в полтора раза нарастила экспорт зерна в Китай.

К началу апреля объем поставок российских зерновых культур в эту страну вырос на 55%.

За первые четыре месяца года отечественные предприятия в два с половиной раза увеличили отгрузки муки на китайский рынок.