Поджегшая из-за мошенников квартиру москвичка умерла

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Женщина скончалась в больнице от полученных ожогов», – сказал собеседник ТАСС.

Погибшая ранее попала под влияние телефонных преступников. По указанию неизвестных она реализовала свою недвижимость на улице Менжинского. Кроме того, аферисты заставили ее совершить нападение на один из московских военкоматов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита судебных приставов.

Несколькими днями ранее другая пожилая жительница столицы передала телефонным аферистам более 21 млн рублей после продажи имущества.

В столичном ГУ МВД назвали пенсионерок главными жертвами подобных махинаций с недвижимостью.