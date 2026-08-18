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    18 августа 2026, 09:30 • Новости дня

    Ученые сообщили о неожиданной магнитной буре на Земле

    В ИКИ РАН сообщили о начале неожиданной магнитной бури на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник планету накрыла слабая геомагнитная буря, ставшая уже третьей за текущий месяц вопреки прогнозам экспертов.

    Магнитная буря началась на Земле утром 18 августа, ее интенсивность пока соответствует слабому уровню G1, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Мировые сети магнитных обсерваторий зарегистрировали событие между 7 и 8 часами утра по московскому времени. Усложнение геомагнитной обстановки ожидалось еще накануне, но специалисты полагали, что изменения космической погоды не превысят уровня слабых возмущений.

    Параметры солнечного ветра в окрестностях планеты сохранялись на низких значениях. За 18 дней августа это уже третья магнитная буря, хотя наблюдается низкий уровень солнечной активности. Предыдущие бури 2 и 8 августа также не превысили порог G2 по пятибалльной шкале.

    Продолжительность текущего события ожидается короткой. По прогнозу, поле Земли вернется к слабовозмущенному состоянию к полудню по Москве. Однако для полной стабилизации обстановки может потребоваться два-три дня, так как планета находится в зоне действия крупной корональной дыры, способной вызывать повторные возмущения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 августа на Земле началась первая магнитная буря последнего месяца лета.

    8 августа ученые зафиксировали неожиданно сильное геомагнитное возмущение.

    В конце июля планету накрыла магнитная буря минимального уровня.

    19 августа 2026, 10:05 • Новости дня
    Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне

    НАСА опубликовало фотографии кратера после падения ракеты Falcon на Луну

    Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне
    @ NASA

    Tекст: Мария Иванова

    Космический зонд НАСА запечатлел воронку диаметром 18 метров, которая появилась после столкновения отработавшей ступени носителя Falcon с лунной поверхностью на огромной скорости.

    Орбитальный аппарат передал самые четкие изображения места удара, передает Associated Press. Верхняя ступень ракеты врезалась в поверхность Луны 5 августа после года дрейфа в космосе. Она запустила два частных посадочных модуля в 2025 году.

    Ширина нового кратера составляет 18 метров, а глубина – менее трех метров. Вокруг воронки отчетливо видны темные и светлые лучи, напоминающие крылья бабочки. Они образованы выброшенным из-под поверхности материалом.

    Фотографии сделали с высоты 96 километров спустя неделю после столкновения. Зонд пролетал над местом падения со скоростью около двух километров в секунду. Первым место крушения заснял южнокорейский аппарат Danuri.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разгонный блок американской ракеты Falcon 9 упал на поверхность Луны 5 августа.

    Китайский космический аппарат Gande-101 заснял момент столкновения этого фрагмента со спутником Земли.

    Позже южнокорейский зонд Danuri зафиксировал появление нового кратера на месте мощного удара.

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    18 августа 2026, 18:04 • Новости дня
    Российские школьники победили на космической олимпиаде в Пекине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Учащиеся из России стали обладателями главных индивидуальных и командных наград на Международной инженерно-космической олимпиаде в столице Китая.

    Российские участники Международной инженерно-космической олимпиады (Global Future Space Scholars Meet — GFSSM) в Пекине завоевали главные награды соревнований. До финала сборная успешно преодолела квалификацию, а проект ребят получил высшую оценку Академического комитета и денежный приз, сообщает Роскосмос.

    Команда была сформирована по итогам национального отбора, охватившего 531 старшеклассника из 50 регионов. Подготовкой занимались специалисты Центрального университета, госкорпорации и Группы «Т-Технологии». В финале россиянам противостояли команды из девяти стран.

    В итоге ученица московской «Школы ЦПМ» Анна Куцова стала лучшим докладчиком, получив главную индивидуальную награду. Ученик гимназии №14 Ейска Алексей Герасимов признан лучшим лидером компании и награжден медалью за вклад в работу команды. Остальные участники сборной стали призерами олимпиады.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителям Международной олимпиады по информатике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего с начала года российские ученики завоевали 31 медаль на различных международных соревнованиях. А весной сборная страны получила 11 золотых наград на Открытой международной биологической олимпиаде.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

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    17 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Синоптик Шувалов предупредил о нестандартной осени в Москве

    Синоптик Шувалов заявил о перепадах погоды в Москве осенью

    Tекст: Катерина Туманова

    В первый месяц осени жителей столицы ожидают частые смены теплых периодов и резких похолоданий, а также регулярные осадки, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий», – рассказал он РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что в столице прогнозируются постоянные колебания температуры и осадки. При этом характер погоды будет меняться стремительно.

    Ранее специалист назвал регионы с вероятным снегом в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предсказал резкое похолодание в европейской части России. При этом синоптик Тишковец сообщал, что в Москве после похолодания вскоре начнется потепление.


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    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

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    18 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил об укреплении двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились во вторник для обсуждения межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По итогам беседы российский лидер отметил позитивную динамику развития контактов.

    «Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле начались переговоры президентов России и Мьянмы.

    В ходе встречи российский лидер высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте реализации проекта атомной электростанции малой мощности.

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    17 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Крупнейшие водохранилища США опустели до рекордного минимума

    Уровень воды в двух крупнейших водохранилищах США упал до минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы влаги в озерах Мид и Пауэлл достигли самых низких значений за последние 30 лет, угрожая водоснабжению миллионов американцев.

    Уровень воды в двух крупнейших по величине американских водохранилищах опустился до рекордно низких отметок, передает РИА «Новости».

    В субботу показатель в озере Пауэлл упал чуть ниже 1072 метров 87 сантиметров, оказавшись на несколько миллиметров меньше предыдущего антирекорда, установленного в апреле 2023 года.

    «Спустя менее чем две недели после того, как уровень воды в озере Мид, крупнейшем по вместимости водохранилище, рекордно упал, озеро Пауэлл, второе по размеру в стране водохранилище, постигла та же участь», – сообщает телеканал ABC. В настоящее время озеро Пауэлл заполнено лишь на 32,9%, а Мид – на 44,7%.

    По данным Бюро мелиорации США, от этих водоемов и расположенных на них гидроэлектростанций зависят около 40 млн человек в семи штатах. Всего в стране насчитывается 54 водохранилища, и в девяти из них ситуация с запасами воды находится на особом контроле властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень воды в немецкой части Рейна упал до исторического минимума из-за сильной засухи.

    Власти нескольких швейцарских кантонов ввели жесткие ограничения на использование водных ресурсов.

    Русло французской реки Луара критически обнажилось на фоне продолжительной жары.

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    18 августа 2026, 11:08 • Новости дня
    Еврокомиссия резко снизила прогнозы урожая из-за засухи

    Еврокомиссия ухудшила прогнозы урожая в ЕС из-за засухи и энергокризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительные волны жары и энергокризис вынудили пересмотреть ожидания по сбору сельскохозяйственных культур в странах Евросоюза в сторону заметного снижения.

    Еврокомиссия значительно ухудшила прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур в ЕС на фоне засухи и энергокризиса, передает РИА «Новости».

    Аграрии столкнулись с ростом цен на энергию и удобрения. Ситуацию осложняет неэффективная политика в сельскохозяйственной отрасли.

    «В некоторых частях Западной и Центральной Европы сохраняющийся дефицит воды усугубил кризис, вызвав масштабный ущерб сельскохозяйственным культурам», – говорится в материалах Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Ожидания по яровым культурам, особенно кукурузе и подсолнечнику, снижены на 6-7%. Прогнозы по озимым пересмотрены на 1-4%.

    Жара и недостаток осадков в июне и июле истощили запасы влаги в почве. Особую тревогу вызывает ситуация в Бельгии, Люксембурге, Германии, Австрии, Словакии и Чехии. Преждевременное созревание культур потребовало ранней уборки, что ставит под угрозу качество зерна.

    В июле страны ЕС одобрили выделение 540 млн евро помощи фермерам, пострадавшим от роста производственных расходов. Доступность удобрений упала до уровня энергокризиса 2022 года. Производство азотных удобрений в ЕС зависит от природного газа, цены на которые в апреле 2026 года были на 71% выше уровня 2024 года.

    Рост затрат аграриев отразится на потребителях. Еврокомиссия прогнозирует дальнейшее повышение цен на продовольствие и ускорение инфляции в ЕС в 2026 году до 3,1%. Осенью эти прогнозы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские животноводы из-за аномальной жары досрочно вскрыли зимние запасы кормов.

    Экстремальная засуха обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Западные СМИ спрогнозировали ощутимый осенний скачок стоимости продовольствия.

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    19 августа 2026, 03:52 • Новости дня
    В Китае впервые успешно провели посадку на суше ступени многоразовой ракеты

    Ступень многоразовой ракеты Zhuque-3 впервые осуществила посадку на суше в Китае

    Tекст: Антон Антонов

    Частная китайская компания LandSpace запустила многоразовую ракету Zhuque-3, первая ступень которой штатно приземлилась на суше в провинции Ганьсу, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Пуск состоялся в 07.35 по пекинскому времени (02.35 мск) с площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань на севере Китая, передает ТАСС.

    Первая ступень Zhuque-3 приземлилась в соответствии с графиком на специально подготовленной площадке в уезде Миньцинь провинции Ганьсу на северо-западе страны.

    Вторая ступень Zhuque-3 продолжила полет и вывела на орбиту спутник «Хунху-3».

    ZQ-3 стала первой в КНР ракетой-носителем, успешно стартовавшей и после осуществившей посадку на суше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее LandSpace успешно протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2 на полигоне Дунфэн.

    LandSpace успешно запустила усовершенствованную метановую ракету-носитель Zhuque-2 Y5 с полезной нагрузкой.

    В июле Китай впервые осуществил контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя CZ-10B на морскую платформу.

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    17 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали скорое завершение всплеска солнечной активности

    В ИКИ спрогнозировали завершение локального всплеска солнечной активности

    Tекст: Мария Иванова

    Зафиксированный на выходных локальный всплеск активности на Солнце, вероятнее всего, не получит дальнейшего развития из-за резкого снижения частоты вспышек, отметили ученые.

    Частота вспышек на звезде уже значительно сократилась, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что за субботу и воскресенье зарегистрировано 17 вспышек, тогда как за первые пять дней недели их было всего девять.

    «В целом состояние Солнца выглядит характерным для текущей стадии цикла. Оно не активное и не спокойное – такое, каким и должно быть», – подчеркивают в лаборатории. Для изменения этого состояния требуются причины, которых в настоящий момент не наблюдается.

    Математические модели подтверждают локальный характер всплеска. Вероятность сильных вспышек оценивается в 10–20%, а событий высшего уровня X – менее чем в 1%. В течение суток ожидается рост скорости солнечного ветра до 500–600 км/с из-за двух корональных дыр, однако заметного влияния на магнитное поле Земли это не окажет. Вероятность магнитных бурь составляет около 7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа ученые спрогнозировали низкую геомагнитную активность.

    В начале месяца на Земле завершилась затяжная магнитная буря.

    В июле окончился двухнедельный период высокой солнечной активности.

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    17 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

    Китай вывел на орбиту спутник зондирования Земли с космодрома Тайюань

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник с космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель с новым космическим аппаратом, название которого пока не раскрывается.

    Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники отчиталась об успешном запуске спутника дистанционного зондирования Земли, передает ТАСС.

    Старт ракеты-носителя CZ-2 состоялся в 11:02 по местному времени из северной провинции Шаньси.

    Для носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 664-й миссией. Жидкотопливная двухступенчатая ракета CZ-2C длиной 42 метра способна выводить на низкую околоземную орбиту до 2,85 тонны полезного груза. Это ее 88-й запуск в истории и четвертый в 2026 году.

    Пекин продолжает активное развитие национальной космической программы. Помимо создания метеорологических, телекоммуникационных и навигационных аппаратов, китайские специалисты прорабатывают технологии для исследования Луны, астероидов и Марса. В прошлом году страна побила собственный рекорд, осуществив 92 запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля ракета-носитель «Чанчжэн-6» доставила на орбиту два китайских аппарата связи.

    В начале июля Пекин отправил в космос исследовательский океанографический комплекс «Хайян-2E».

    В марте Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники провела два успешных запуска ракет с разных космодромов.

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    18 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве из-за грозы

    Tекст: Мария Иванова

    В столице и Подмосковье предстоящей ночью ожидаются гроза и кратковременные дожди, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности.

    «Предстоящей ночью в отдельных районах столицы и области ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», – передает слова собеседника ТАСС.

    Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с 21.00 среды до 6.00 четверга.

    Кроме того, в Коломенском городском округе Подмосковья аналогичный уровень опасности сохранится до полуночи 20 августа. Это связано с высокой пожарной опасностью, которая достигает четвертого класса.

    Синоптики уточнили, что днем в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди, а температура поднимется до 26 градусов тепла. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами гроза, воздух прогреется до 17-18 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Гидрометцентр сообщал о желтом уровне опасности в Московском регионе из-за сильных порывов ветра.

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    19 августа 2026, 10:22 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Мария Иванова

    В столице и области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, включая дожди, грозы и сильные порывы ветра, способные представлять потенциальную угрозу.

    Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в столичном регионе, передает РИА «Новости». Согласно прогностической карте, в среду прогнозируются осадки и шквалистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

    «Днем 19 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении синоптиков.

    Аналогичное предупреждение о желтом уровне опасности действует и для Московской области. Специалисты отмечают, что при таком уровне погодные условия становятся потенциально опасными для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В конце того же месяца синоптики опровергли слухи об угрозе разрушительного урагана в Москве.

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    19 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали сохранение возмущенной геомагнитной обстановки

    В ИКИ РАН спрогнозировали сохранение возмущенной геомагнитной обстановки

    Tекст: Мария Иванова

    Влияние корональной дыры поддерживает повышенную скорость солнечного ветра, что вызывает отдельные всплески возмущений магнитного поля планеты.

    Геомагнитная обстановка после начавшейся во вторник бури остается возмущенной и сохранится такой, скорее всего, до пятницы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Основным фактором, воздействующим на магнитное поле Земли, является повышенная скорость солнечного ветра, которая находится на уровне около 600 километров в секунду, что примерно на 50% выше нормы.

    По данным специалистов, для бури сильного уровня этого недостаточно, но на события уровня G1 по итогам прошедших суток хватило. Признаков спада геомагнитной активности пока не видно. Отдельные всплески возмущений могут наблюдаться еще двое-трое суток, но текущий слабый уровень они, скорее всего, не перейдут.

    Одновременно наблюдается умеренный рост числа вспышек на восточном краю, где с обратной стороны Солнца выходит новая группа пятен. Сами пятна пока не видны с Земли, но снимки уже поступили с аппарата Solar Orbiter. Повлиять на Землю с текущей позиции они не смогут, а до зоны эффективного воздействия им предстоит перемещаться еще пять дней. На 19 августа 2026 года вероятность сильных вспышек составляет около 40%, а магнитных бурь – около 86%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне слабая геомагнитная буря накрыла планету вопреки прогнозам экспертов.

    В конце июля ученые зафиксировали очередное возмущение магнитосферы минимального уровня.

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    19 августа 2026, 13:28 • Новости дня
    Последний летний горнолыжный курорт Европы закрылся из-за жары

    Bild: Последний летний горнолыжный курорт Европы закрылся из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио, поскольку из-за слишком теплых ночей снежный покров перестал восстанавливаться до безопасного уровня.

    Экстремальная погода привела к завершению сезона на единственном оставшемся в Европе летнем горнолыжном комплексе Стельвио, передает ТАСС.

    Днем воздух прогревается настолько сильно, что за ночь ледник не успевает остыть и восстановиться.

    Представители управляющей компании подчеркнули, что текущие климатические условия не позволяют гарантировать привычные стандарты качества и безопасности. Дальнейшее летнее катание на лыжах в итальянских Альпах признано невозможным.

    Ранее эксперты организации World Weather Attribution признали нынешнюю европейскую жару рекордной за всю историю метеонаблюдений. Уровень воды в Рейне достиг исторического минимума, а власти Швейцарии запретили полив газонов и закрыли бассейны из-за сильнейшей засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа пятая за год волна аномальной жары охватила страны Европы.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордные температуры в западной части континента.

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