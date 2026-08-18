Ученые сообщили о неожиданной магнитной буре на Земле

В ИКИ РАН сообщили о начале неожиданной магнитной бури на Земле

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря началась на Земле утром 18 августа, ее интенсивность пока соответствует слабому уровню G1, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Мировые сети магнитных обсерваторий зарегистрировали событие между 7 и 8 часами утра по московскому времени. Усложнение геомагнитной обстановки ожидалось еще накануне, но специалисты полагали, что изменения космической погоды не превысят уровня слабых возмущений.

Параметры солнечного ветра в окрестностях планеты сохранялись на низких значениях. За 18 дней августа это уже третья магнитная буря, хотя наблюдается низкий уровень солнечной активности. Предыдущие бури 2 и 8 августа также не превысили порог G2 по пятибалльной шкале.

Продолжительность текущего события ожидается короткой. По прогнозу, поле Земли вернется к слабовозмущенному состоянию к полудню по Москве. Однако для полной стабилизации обстановки может потребоваться два-три дня, так как планета находится в зоне действия крупной корональной дыры, способной вызывать повторные возмущения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 августа на Земле началась первая магнитная буря последнего месяца лета.

8 августа ученые зафиксировали неожиданно сильное геомагнитное возмущение.

В конце июля планету накрыла магнитная буря минимального уровня.