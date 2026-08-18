Президент Литвы поддержал сокращение времени транзита в Калининград

В Литве одобрили сокращение автомобильного транзита в Калининград до шести часов

Tекст: Мария Иванова

Руководство балтийской республики выступило за новые ограничения для легковых машин на калининградском направлении, передает ТАСС.

«Причин быть против предложения сократить время на проезд через Литву с 24 часов до шести часов нет», – сообщил советник президента Марюс Чеснулявичюс.

По словам чиновника, транзитный проезд не подразумевает туристических остановок, а основные нарушения связаны с отклонением от маршрута. В 2024 году зафиксировали около 360 подобных случаев. В 2025 году этот показатель достиг 1,5 тыс. при общем потоке в 13 тыс. автомобилей.

Чеснулявичюс добавил, что отведенного времени вполне хватит для пересечения страны и дозаправки. Он также призвал наказывать нарушителей лишением разрешений или запретом на въезд. Соответствующий законопроект об изменении регламента уже зарегистрирован в парламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Сейма Арвидас Анушаускас подготовил поправки о шестичасовом лимите автомобильного транзита для россиян.

В октябре прошлого года литовский лидер Гитанас Науседа предложил ограничить перевозку российских грузов на калининградском направлении.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.