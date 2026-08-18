Московские хирурги впервые заменили тазобедренный сустав с помощью робота

Tекст: Алексей Дегтярёв

Операцию проводили двум пациентам, перед процедурой специалисты сделали компьютерную томографию и подготовили индивидуальный план, пояснила Ракова, передает РИА «Новости».

Роботическая система позволила провести операцию с учетом индивидуальных особенностей анатомии, добавила заммэра.

Робот не заменял врача, а выступал в роли высокоточного помощника. Сейчас пациенты восстанавливаются и могут самостоятельно передвигаться.

Устройство помогло хирургу подготовить костное ложе, обработать поверхность и удалить разрастания в строгом соответствии с рассчитанными параметрами.

Такой подход гарантирует максимально точную установку протеза. При этом врачи контролировали работу системы на всех этапах. До конца года в Москве планируется провести около 1 тыс. подобных операций с использованием различных роботов-хирургов.

На прошлой неделе московские врачи провели экстренную операцию по замене тазобедренного сустава 80-летней пациентке.

В феврале Минздрав зарегистрировал новую отечественную роботизированную установку для высокотехнологичной хирургии.

В конце прошлого года российские инженеры представили инновационный эндопротез для спасения конечностей от ампутации.