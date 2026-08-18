Греческий историк раскритиковал исторические ошибки в «Одиссее» Нолана

Найдены грубые исторические несоответствия декораций и сюжета в «Одиссее» Нолана

Tекст: Мария Иванова

Практически весь реквизит в картине режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» противоречит исторической действительности, передает РИА «Новости».

«Если не считать одного трона в комнате Пенелопы, который является копией трона из дворца Нестора в Пилосе, здания и их убранство, укрепления, одежда и вооружение не соответствуют ни микенской эпохе, ни какому-либо другому историческому периоду», – рассказал греческий антиковед Ангелос Ханиотис.

Профессор обратил внимание, что корабль главного героя внешне скопирован с судов викингов. Кроме того, упоминаемый в ленте морской народ действительно совершал набеги в XII веке до нашей эры, однако фигурировал исключительно в египетских летописях.

Ученый также опроверг наличие в ту эпоху «законов Зевса» как аналога международного права, отметив существование лишь базовых моральных норм.

Разрушение Трои в киноленте объясняется экономическими причинами, что является реально существующей, но далеко не общепринятой в научном сообществе теорией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, картина Кристофера Нолана собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов.

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