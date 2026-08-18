Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у южного побережья Мексики

У берегов мексиканского штата Чьяпас зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Tекст: Мария Иванова

Подземные толчки зафиксированы вблизи южного побережья Мексики. Эпицентр стихии располагался в 156 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго, расположенного в штате Чьяпас, передает ТАСС.

По данным сейсмологической службы страны, очаг землетрясения находился на глубине 3,2 км. В настоящее время информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации. Угроза возникновения цунами в связи с произошедшим землетрясением не объявлялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля у побережья мексиканского штата Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 5,9.

В середине того же месяца сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на юге страны.

В мае из-за землетрясения магнитудой 6,0 у побережья штата Оахака в столице государства сработала сейсмическая тревога.