Путин отметил роль буддистов в укреплении дружбы и доверия в Евразии

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Международного буддийского форума, передает РИА «Новости». Мероприятие посвящено теме диалога культур и будущему человечества.

«Являясь важной, неотъемлемой частью международного буддийского сообщества, российская сангха вносит весомый вклад в поддержание межнационального согласия, продвижение идеалов добра и справедливости», – говорится в послании главы государства.

Текст приветствия зачитал заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Грызыхин.

Российский лидер отметил активное развитие сотрудничества отечественной буддийской общины с зарубежными единоверцами. По словам президента, взаимодействие охватывает широкий спектр гуманистических и общечеловеческих вопросов, а также включает контакты с религиозными организациями и научными школами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также направил приветствие участникам проходящего в Туве Международного буддийского форума, передает ТАСС.

В своем обращении дипломат подчеркнул значимость этого события для развития гуманитарного диалога между странами.

«Отрадно, что на этот раз мероприятие проходит в Республике Тыва, самобытном российском регионе, в котором буддийская религия является не только неотъемлемой частью духовного и культурного наследия, но и глубоко вплетена в повседневную жизнь», – заявил глава ведомства.

Текст обращения зачитал специальный представитель министерства Михаил Мелех. Руководитель внешнеполитического ведомства выразил уверенность в конструктивном характере предстоящих дискуссий. Он также добавил, что проведение подобных встреч подтверждает уникальное культурное и религиозное многообразие страны.

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддержку сторонников традиционных духовно-нравственных ценностей.