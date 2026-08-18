Япония решила испытывать гиперзвуковые ракеты в Австралии

Министры обороны двух государств Синдзиро Коидзуми и Ричард Марлз достигли соглашения об использовании австралийских военных баз японскими силами самообороны, передает РИА «Новости».
Стороны планируют проводить испытания различных видов вооружений, включая гиперзвуковые технологии.
«Сегодня мы договорились продвигать более совершенный и расширенный механизм между Австралией и Японией для использования Японией наших ракетных полигонов в течение следующего десятилетия для целого ряда ракетных возможностей, включая японскую программу гиперзвуковых ракет», – заявил Ричард Марлз по итогам переговоров.
Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что возможность тестовых пусков дальнобойных комплексов станет прорывным событием для двусторонних отношений. По его словам, значимость этого шага уступает лишь аналогичному партнерству с Соединенными Штатами, поэтому оборонные ведомства намерены ускорить практическую реализацию достигнутых договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские военные продемонстрировали пусковую установку для высокоскоростных планирующих ракет.
Власти Австралии выразили готовность к совместной разработке оборонных технологий с Токио.
Канберра и Вашингтон ведут многолетнюю работу над созданием гиперзвукового оружия.