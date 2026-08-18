В России выявили фейковые билеты на концерт Канье Уэста

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аферисты пытаются продать поддельные билеты на российские концерты Канье Уэста, указали в компании, передает РИА «Новости».

Мошенники звонят потенциальным жертвам от лица независимых агентств, предлагая приобрести проходки по выгодной цене. Они пользуются тем, что официальные дешевые билеты уже закончились.

Покупателям сообщают о некой дополнительной квоте мест или билетах напрямую от организаторов. После этого жертву просят внести предоплату или перейти по специальной ссылке. В результате человек теряет деньги и получает фальшивые документы, по которым невозможно попасть на мероприятие.

Специалисты подчеркивают, что настоящие концертные агентства никогда не обзванивают зрителей с подобными предложениями.

Эксперты настоятельно рекомендуют приобретать билеты исключительно на официальных платформах или проверенных сайтах-партнерах, а также избегать перехода по ссылкам от неизвестных лиц.

Уэст решил выступить в Петербурге в середине октября. Поклонники музыканта раскупили самые доступные билеты на эти концерты за пару часов.

В апреле аналитики фиксировали в России всплеск мошенничества с продажей фейковых проходок на различные мероприятия.