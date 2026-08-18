Стоимость подготовки Европы к зиме выросла в полтора раза

Биржевые цены на газ в Европе превысили средние показатели на 52%

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в период подготовки к отопительному сезону оказались на 52% выше, чем в среднем за последние три года, передает РИА «Новости».

В период с 1 апреля по 14 августа средняя расчетная цена газовых фьючерсов по индексу TTF составила 585,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 41,2% больше аналогичного периода прошлого года.

К значительному удорожанию топлива привел конфликт на Ближнем Востоке. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении.

Европа активно закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ) для подготовки к зиме. По данным Еврокомиссии, ПХГ позволяют покрывать до трети потребности региона в зимний период. Однако сейчас заполненность хранилищ находится на исторически минимальных уровнях, чуть выше 60%.

ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива решил снизить необходимый уровень заполнения хранилищ газа с 90% до 80% к началу зимнего сезона. В июне представитель ЕК Анна-Каиса Итконен заявила: «ЕС решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона». При этом «Газпром» прогнозировал уровень заполненности ПХГ к 1 октября ниже 75% при текущих темпах закачки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа биржевые котировки газа в Европе достигли 726 долларов за тысячу кубометров.

По итогам июля запасы топлива в европейских подземных хранилищах приблизились к историческому антирекорду.

Из-за логистических рисков Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров до 80%.