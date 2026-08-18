Неизвестный снаряд повредил машинное отделение судна в Ормузском проливе

В Ормузском проливе атаковали судно, один член экипажа получил ранения

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Британское управление морских торговых операций (UKMTO) подтвердило факт нападения на коммерческий рейс.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Служащий по вопросам безопасности компании сообщил, что судно подверглось удару неизвестного снаряда во время прохода через Ормузский пролив. В результате удара повреждено машинное отделение и пострадал член экипажа», – говорится в заявлении организации.

Сейчас с остальными моряками взаимодействует береговая охрана Омана. Информации о возможном ущербе для окружающей среды пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии подтвердил гибель одного моряка при выходе судна из Ормузского пролива.

В начале августа сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии загорелся после попадания неизвестного снаряда.

Месяцем ранее экипаж обстрелянного коммерческого танкера спасся на шлюпке.