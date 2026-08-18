Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С

Tекст: Мария Иванова

Корпорация завершила подготовку конструкторской документации для турбовинтового агрегата ВК-1600С, передает Ростех.

Данная разработка стала первой отечественной силовой установкой подобного класса. Агрегат планируют использовать на самолетах ТВС-2ДТС, а также на популярных машинах Ан-2 и Ан-3.

Новинка базируется на вертолетной версии ВК-1600В с уровнем унификации до 65%. Специалисты модифицировали свободную турбину, редуктор и коробку приводов. Электронная система FADEC гарантирует стабильную работу на высотах от 300 до 4500 метров при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов при 100% влажности.

По результатам работы макетной комиссии утверждена программа сертификации и требования к испытательным стендам. Следующим этапом станет создание двигателя-демонстратора и подготовка необходимого оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство промышленности и торговли анонсировало планы оснащения бипланов Ан-2 новыми отечественными силовыми установками.

Разработчики самолета «Байкал» для замены «кукурузников» подготовили машину с российским мотором к сертификационным испытаниям.

Между тем заказчик получил первые серийные импортозамещенные двигатели ПД-8 для лайнеров SJ-100.