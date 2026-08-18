Россия сократила вложения в американские гособлигации до 27 млн долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские вложения в американские гособлигации по итогам июня сократились до 27 млн долларов, передает РИА «Новости».

Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 29 млн долларов.

Согласно статистике американского финансового ведомства, текущий портфель состоит из долгосрочных бумаг на сумму 23 млн долларов и краткосрочных на 4 млн.

В конце мая эти значения составляли 26 млн и 3 млн долларов соответственно.

Список крупнейших держателей американского долга остался неизменным. Лидирует Япония, хотя ее вложения снизились с 1,14 трлн до 1,12 трлн долларов. Вторую строчку занимает Британия с портфелем, уменьшившимся до 939,9 млрд долларов. Замыкает тройку Китай, сокративший объем инвестиций до 633,4 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае портфель российских вложений в американские госбумаги увеличился до 29 млн долларов.

В апреле объем инвестиций России в гособлигации США составил 26 млн долларов.

Москва приступила к резкому сокращению вложений в американский госдолг весной 2018 года.